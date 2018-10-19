سفارة الدولة في بيروت تنظم ندوة "دور الإعلام في مكافحة التطرف"

الشارقة 24 – وام:

نظمت سفارة الدولة في بيروت ندوة بعنوان " دور الإعلام في مكافحة التطرف "، حضرها سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى لبنان، وشخصيات دبلوماسية وإعلامية وكتاب ونقاد وأهل الاختصاص.

واستعرض سعادة السفير الشامسي خلال الندوة التي أقيمت بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأميركية في بيروت، تجربة الإمارات في مكافحة التطرف والإرهاب والمبادرات التي قامت بها خلال السنوات الماضية.

وأكد سعادته على ريادة دولة الإمارات في خلق منظومة متكاملة ومدروسة لمجابهة التطرف من ضمنها إنشاء وزارات ذات بعد مجتمعي كالتسامح والشباب والسعادة.

وتناول رؤية دولة الإمارات لدور الإعلام وتوجيهات القيادة التي تؤكد على أهمية وسائل الإعلام في تعزيز وترسيخ الأفكار الإيجابية في المجتمع ونبذ الأفكار الهدامة التي تحض على العنصرية والكراهية.

من جهتهم، أشاد المتحدثون خلال الندوة بالتجربة الإماراتية لتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام ونبذ العنف والتطرف والكراهية، مثمنين الدور الريادي العالمي الذي تقوم به دولة الإمارات لنشر واستدامة قيم التسامح والمحبة عالميا.

وأكدوا أهمية دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف وتفعيل العمل الإعلامي من أجل إبراز قيم التسامح والعيش المشترك التي تعكس المضمون الفكري والإنساني للحضارة البشرية وتشكل العلاج الأمثل في مواجهة التطرف والإرهاب.