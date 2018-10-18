سدود الإمارات تخزن 1.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار

الشارقة 24 – وام:

بلغت كميات مياه الأمطار التي خزنتها السدود، في المنطقتين الشرقية والوسطى من الدولة، 1581350 متراً مكعباً، جراء هطول أمطار الخير، الثلاثاء الماضي، والتي أدت إلى جريان عدد من الأودية وتجمع المياه في عدد من السدود، التي تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة.

وأشارت وزارة الطاقة والصناعة في بيان، إلى أنه من خلال متابعة الفريق الفني لإدارة السدود بالوزارة للحالة المطرية، فقد سجل العديد من السدود امتلاء بحيراتها بالمياه، وهي سدود القور وبراق والخليبان والمستب وحاجز المنيعي وحاجز اللص في المنطقة الوسطى، وكذلك سد الحيل في المنطقة الشرقية.

وسجل ارتفاع المياه في بحيرة سد الحيل بمقدار 4.33 متر، وفي بحيرة سد حام جـ بمقدار0.5 متر، وفي بحيرة سد حمد ب بمقدار 0.5 متر، وفي بحيرة سد لبن بمقدار 1.4 متر، وبحيرة سد وادي مي بمقدار 3 أمتار، وبحيرة سد الخليبان بمقدار 4.46 متر، وفي بحيرة سد المستب بمقدار 3.23 متر، وبحيرة حاجز اللص بمقدار 4.46 متر، وبحيرة حاجز المنيعي بمقدار 5.06 متر، وبحيرة سد الربقة بمقدار 2.6 متر، وبحيرة سد القور بمقدار 7.5 متر، وفي بحيرة سد براق بمقدار 6.7 متر، وفي بحيرة سد طوى بمقدار 0.5 متر، وفي بحيرة سد غلفا بمقدار 1 متر، وفي بحيرة سد شوكة بمقدار 6.7 متر، وتجمع كميات قليلة من المياه في بحيرة سدود مزيرع وفلي1.

ودعت وزارة الطاقة والصناعة مرتادي الأودية والسدود، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة، التي تهدف إلى سلامتهم وسعادتهم، والحفاظ على منشآت السدود.