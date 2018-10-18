سلطان بن زايد يعزي بوفاة عبد الرحمن سوار الذهب

الشارقة 24 – وام:

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية، إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، في وفاة المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب الرئيس الأسبق للسودان.

كما بعث سموه، برقية تعزية مماثلة، إلى أسرة وعائلة المغفور له المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب.

وأعرب سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في البرقيتين، عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، للرئيس السوداني وأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يرحمه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم آله الصبر والسلوان.