النعيمي يعزي بوفاة الرئيس السوداني الأسبق

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، في وفاة الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب.

كما بعث صاحب السمو حاكم عجمان، برقية تعزية، إلى أسرة وعائلة المغفور له المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب.

وأعرب سموه في البرقيتين، عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، للرئيس السوداني وأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل، أن يرحمه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيات تعزية مماثلة، إلى البشير وأسرة المغفور له.