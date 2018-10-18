نهيان بن مبارك يؤكد حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع كيرلا

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بقصر معاليه، يوم الخميس، بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أوجه التعاون بين ولاية كيرلا الهندية وأبوظبي .

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حرص دولة الإمارات، على تعزيز علاقاتها مع ولاية كيرلا الهندية، في مختلف المجالات، منوهاً بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط قيادتي وحكومتي البلدين .

من جانبه، توجه رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، بجزيل الشكر والامتنان والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة، على جهودها الإنسانية الكبيرة في إغاثة المتضررين من الفيضانات التي ضربت ولاية كيرلا الهندية، مضيفاً أن اهتمام حكومة دولة الإمارات وحرصها على تقديم المساعدة، في مثل هذه الأوقات الحرجة، يؤكد قوة وعمق العلاقات القوية التي تربط الإمارات والهند .