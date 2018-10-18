رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون بوفاة سوار الذهب

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية، إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، في وفاة المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب الرئيس الأسبق لجمهورية السودان الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى البشير.