نهيان بن زايد: الإمارات سطرت بإغاثتها كيرلا ملحمة العطاء

الشارقة 24:

استقبل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، في مقر المؤسسة، يوم الخميس، بيناري فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق له.

ورحب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان برئيس الوزراء والوفد المرافق، مؤكداً أن هذه الزيارة تعد فرصة لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، ولتسليط الضوء على أهداف المؤسسة الإنسانية والخيرية وانتشارها العالمي، في فعل الخير وفق الرؤية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تقديم الدعم لمختلف الفئات المحتاجة وإغاثة الملهوفين دون تفريق بين عرق أو دين أو لون.

وأوضح سموه، أن دولة الإمارات سطرت في إغاثتها لمتضرري فيضانات ولاية كيرلا الهندية، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة ملحمة من ملاحم الخير والعطاء الإنساني التي عززتها العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين منذ عقود من الزمن.

وأكد سموه، أن المؤسسة حرصت على تقديم الدعم لأكثر من 10 مشاريع تنموية في الهند على مدار السنوات العشر الماضية، خمسة مشاريع منها كانت مخصصة لإقليم كيرلا في قطاعات التعليم وذوي الإعاقة، عبر توفير منشآت خدمية بقيمة تناهز 8 ملايين درهم.

من جانبه، قدم رئيس وزراء كيرلا شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولشعب الإمارات، على وقوفهم وتجاوبهم الإغاثي تجاه أزمة المتضررين من السيول والفيضانات التي تعرضت لها ولاية كيرلا أخيراً.

حضر الزيارة، سعادة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة، وعدد من المسؤولين في المؤسسة.