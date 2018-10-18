"الوطني الاتحادي" يواصل مشاركته في اجتماعات "الاتحاد البرلماني"

الشارقة 24 – وام:

يواصل وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، مشاركته الناجحة والفاعلة في اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، والمجلس الحاكم 203 واجتماعات اللجان الدائمة والمتخصصة في مدينة جنيف السويسرية، تحت شعار "القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في زمن الابتكار والتغير التكنولوجي"، بمشاركة 1300 شخص يمثلون وفودا من أكثر من 130 دولة بينهم 43 رئيس برلمان ونحو 700 نائب برلماني.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في عضويته سعادة كل من علي جاسم أحمد وجمال محمد الحاي والدكتور سعيد عبد الله المطوع، والدكتور محمد عبد الله المحرزي وفيصل حارب الذباحي، وعفراء راشد البسطي وعلياء سليمان الجاسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.

وأكد سعادة علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو في مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، خلال مشاركته في اجتماع مكتب اللجنة، وكذلك في اجتماع اللجنة الدائمة: اطلعنا في اجتماع مكتب اللجنة على نظامها الأساسي واستعرضنا العديد من الأفكار حتى نفعل دور اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي من حيث اختيار الموضوعات التي ستناقشها.

ولفت سعادته إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية، بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات من أجل الارتقاء بدورها المنوط بها وتعزيزه بكل كفاءة وفعالية.