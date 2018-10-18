رئيسة وزراء رومانيا تشيد بجهود أم الإمارات في دعم المرأة

الشارقة 24 – وام:

أشادت فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء الرومانية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لدعم المرأة الإماراتية ووصولها إلى مناصب عليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في تصريح لها عقب زيارة قامت بها يرافقها سعادة الدكتور أحمد عبد الله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، والدكتور أدريان ماتشيلارو سفير رومانيا لدى الدولة إلى مقر الاتحاد النسائي العام، الخميس، حيث كان في استقبالها سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد والقيادات النسائية.

وأكدت رئيسة الوزراء الرومانية أنها اطلعت خلال زيارتها للاتحاد على نماذج هامة تعبر عن التقدم الكبير الذي حققته المرأة الإماراتية، والدعم الذي حظيت به من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وأضافت أنها معجبة بما أنجزته المرأة الإماراتية خلال السنوات الماضية، وتواجدها في ميادين العمل المتعددة، وهذا كله بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تقف إلى جانب المرأة والأم في دولة الإمارات.