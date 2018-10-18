أمل القبيسي تبحث ورئيس مجلس الأمة الجزائري سبل تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري، على هامش اجتماعات الدورة الـ 139 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في جنيف.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون، مع التركيز على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشادت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالعلاقة الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الجزائرية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي بدأت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مشيرةً إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية، وأيضاً التضامن الأخوي الصادق والدعم المتبادل.