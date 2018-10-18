"الشعبة البرلمانية" تؤكد ضرورة تطوير معايير لحماية المهاجرين

الشارقة 24 – وام:

شدد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة للديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، على ضرورة الحاجة إلى تطوير المعايير المشتركة ودعمها وتحسينها لحماية المهاجرين وحوكمة الهجرة، لضمان نهج الاعتبارات الجنسانية ومراعاة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الهجرة.

مثل الشعبة البرلمانية في الاجتماع سعادة فيصل حارب الذباحي، وسعادة علي جاسم أحمد عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

ودعا سعادة فيصل حارب الذباحي خلال مناقشة اللجنة لمشروع قرار "تعزيز التعاون البرلماني الدولي حول الهجرة وحكومتها بالنظر إلى اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة" البرلمانات، بأن تكون قرارات الدول السيادية حول سياسات الهجرة والتشريعات المتعلقة بها بما في ذلك الاتفاقات الثنائية والإقليمية متطابقة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، مع مراعاة حق كل دولة في تحديد أولوياتها بشأن تطبيق التزاماتها وفق ظروفها واحتياجاتها السائدة.