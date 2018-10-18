وزارة الدفاع توقع عقد مشروع النظام الإلكتروني

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة الدفاع عقد مشروع النظام الإلكتروني مع شركة إنجازات لنظم البيانات، بهدف دعم أعمال الوزارة إلكترونياً.

حضر التوقيع اللواء الركن طيار عبد الله الهاشمي الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة الدفاع، وخالد الملحي الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات لنظم البيانات، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع وشركة إنجازات.

وأكد اللواء الركن عبد الله الهاشمي أهمية تطبيق أعلى معايير التحول الرقمي والإلكتروني مما يدعم سرعة العمل والإنجاز في الوزارة، وذلك تلبيةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة.