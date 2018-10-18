رئيس الدولة يعدل مرسوم إنشاء "أمن المنافذ والحدود"

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011، في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

ونص المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على تعديل نصوص المواد 6 و11 و12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011.

ووفقاً للمرسوم تضاف مادة تحمل الرقم 8 إلى المرسوم ويكون نصها على النحو الآتي: يختص نائب رئيس الهيئة بمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بعمل الهيئة، ووضع آليات العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، إلى جانب إبداء الرأي بشأن الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية المقترح رفعها لرئيس الهيئة، وعرض مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي على رئيس الهيئة للاعتماد، بالإضافة إلى اقتراح آلية التعامل بين الهيئة والجهات الاتحادية والمحلية ورفعها لرئيس الهيئة، وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من مستشار الأمن الوطني أو رئيس الهيئة.