خليفة بن طحنون يستقبل رئيسة وزراء رومانيا في واحة الكرامة

الشارقة 24 – وام:

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، في واحة الكرامة معالي فيوريكا دانشيلا رئيسة وزراء رومانيا التي تزور الدولة حالياً.

واستعرضت معاليها لدى وصولها موقع الواحة مراسم حرس الشرف ثم وضعت إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى رئيسة وزراء رومانيا - خلال الجولة التي قامت بها في مختلف أنحاء الواحة - شرحاً وافياً عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وسجلت معاليها في ختام الجولة - التي رافقها خلالها سعادة أحمد عبد الله سعيد بن سعيد سفير الدولة لدى رومانيا - كلمة في سجل الزوار عبرت فيها عن تقديرها لشهداء دولة الإمارات .

وتعتبر واحة الكرامة أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي التي تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.