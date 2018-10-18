الأرصاد تتنبأ بسحب ركامية وسقوط أمطار الخميس

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، تكون السحب على مناطق متفرقة من الدولة، مع تطور بعضها إلى سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار على فترات خاصة نهاراً، نتيجة لتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من البحر الأحمر في اتجاه الدولة، مصاحباً بمنخفض جوي في طبقات الجو الوسطى، يعمل على تدفق كميات كبيرة من بخار الماء من بحر العرب والخليج العربي، كما تعمل الجبال الشرقية للدولة على تكون السحب الركامية الممطرة متفاوتة الشدة.

وأوضح المركز في بيان، أن الرياح تنشط مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً في المناطق المكشوفة.

ويحتمل أن يضطرب البحر في الخليج العربي أحياناً مع وجود السحب الركامية.

ودعا المركز، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وينصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه في الأماكن القريبة من المرتفعات، وأخذ الحيطة عند ارتياد البحر بسبب اضطرابه أحياناً في الخليج العربي.