الإمارات ورومانيا تتفقان على تطوير العلاقات الثنائية

الشارقة 24 – وام:

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية رومانيا، عزمهما تطوير شراكة شاملة تقوم على التطور الكبير الذي شهدته علاقاتهما الثنائية، على امتداد السنوات التسع والعشرين الماضية.

وأعرب البلدان، في بيان مشترك، يوم الأربعاء، عن رغبتهما في توسيع علاقات الصداقة بينهما، وتعزيز آفاق التفاهم والتعاون المشترك، واتفقا على أهمية الشراكة بين البلدين وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، بوصف دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لرومانيا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام، وعضوية رومانيا في الاتحاد الأوروبي، والتي تعد مصدر فرص جديدة لبناء علاقات أكثر ديناميكية بين الطرفين.

وأكد الطرفان استعدادهما لمواصلة الحوار بينهما، وتعزيز التعاون داخل المنظمات الدولية، وجددا رغبتهما في تعميق الحوار الثنائي، للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.

وأشاد البلدان بالتقدم الذي تم إحرازه خلال الدورة الأولى للجنة الحكومية المشتركة بين دولة الإمارات ورومانيا، التي انعقدت في بخارست في 16 و17 إبريل 2018، وأكدا مواصلة تعزيز شراكتهما الاجتماعية والاقتصادية، لضمان استمرار مسيرة الرخاء الاقتصادي والتنمية للشعبين الصديقين.

وشدد الجانبان، على أهمية مواصلة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين لتطوير شراكة شاملة في جميع مجالات التعاون.

واتفقا على استئناف عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة التي يترأسها وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزير بيئة الأعمال والتجارة في رومانيا.