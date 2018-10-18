رئيسة وزراء رومانيا تزور جامع الشيخ زايد الكبير

الشارقة 24 – وام:

زارت فيوريكا دانتشيلا رئيسة وزراء جمهورية رومانيا، يوم الأربعاء، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقها سعادة أحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، والوفد المرافق لها، وذلك ضمن زيارتها للدولة.

واستهلت دانتشيلا والوفد المرافق لها، الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجولت والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين، في الجامع على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم، بالإضافة إلى التعرف على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يحويه من مقتنيات فريدة، إضافة إلى تاريخ تأسيس الصرح الكبير.

وفي ختام الزيارة، أهدى المركز فيوريكا دانتشيلا نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي، التي ينظمها المركز سنوياً، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع.