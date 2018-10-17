الإمارات تستعرض في جنيف جهودها لتمكين الشباب

الشارقة 24 – وام:

استعرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مشاركتها، في منتدى الشباب البرلمانيين، ضمن اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي، بمدينة جنيف السويسرية، الجهود الفعالة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمكين الشباب، وتعزيز دوره في صناعة المستقبل .

مثل الشعبة، سعادة فيصل حارب الذباحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة علياء سليمان الجاسم عضو المجلس، بحضور سعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.

واستعرض سعادة أحمد شبيب الظاهري، خلال اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، تجربة المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، فيما يخص التشاور بين البرلمان والحكومة في حالات الطوارئ والكوارث والاضطرابات بمختلف أشكالها، وكيفية قيام البرلمانات بتقديم الدعم والتشريعات اللازمة للحكومات في هذا الشأن.

وأوضح سعادة فيصل حارب الذباحي، خلال مشاركته في منتدى الشباب البرلمانيين، ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً من أجل تعزيز دور الشباب وتأثيره في صناعة المستقبل.

من جهة أخرى، أعلن سعادة الدكتور محمد عبدالله المحرزي عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، التي عقدت على مدى يومين ضمن اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف، بحضور سعادة علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو في مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، أن مسؤولين في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أشادوا في مناسبات عدة بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في حفظ السلام في أماكن التوتر في العالم.