نهيان بن زايد يفتتح معرض أبوظبي الدولي للقوارب

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أعمال الدورة الأولى لـ "معرض أبوظبي الدولي للقوارب"، الذي انطلق، يوم الأربعاء، ويستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

حضر الافتتاح، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها.

ويستقطب الحدث الأكبر من نوعه في إمارة أبوظبي في مجال صناعة القوارب واليخوت الفاخرة ومعدات الرياضات المائية وأدوات الصيد، 270 شركة عارضة من 25 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا.

وأوضح حميد مطر الظاهري، أن الانطلاق الناجح لـ "معرض أبوظبي الدولي للقوارب"، وسط مشاركة دولية رفيعة المستوى، يأتي بمثابة خطوة متقدمة باتجاه تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى الترويج لأبوظبي كمركز إقليمي لسياحة الأعمال، وبيئة حاضنة لأبرز المعارض والمؤتمرات الدولية، الداعمة لمسيرة النمو والتنويع الاقتصادي وفق خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030.