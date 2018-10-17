المعلا يعزي محمد السادس في ضحايا حادث القطار

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية، إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره، بالقرب من العاصمة الرباط.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، للملك في ضحايا الحادث الأليم، سائلاً الله العلى القدير أن يرحمهم، وأن يغفر لهم، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقية تعزية مماثلة، إلى الملك محمد السادس .