سفارة الدولة تسلم كفالة "الهلال" لـ 9 آلاف يتيم بـ 30 مليون

الشارقة 24 – وام:

سلّم سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، شيكات مصرفية بقيمة 30 مليوناً و734 ألفاً و613 درهماً، عبارة عن قيمة كفالة أيتام من هيئة الهلال الاحمر الإماراتي، لعدد "9187" يتيماً، بمختلف ولايات السودان.

حضر التسليم معالي مامون حسن إبراهيم وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من المسؤولين في السودان، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الخرطوم.

وتسلم الدكتور عثمان جعفر الأمين العام للهلال الأحمر السوداني شيكاً مصرفياً، بمبلغ 22 مليوناً و478 ألفاً و486 درهماً، وذلك عبارة عن قيمة كفالة أيتام من الهلال الأحمر الإماراتي لعدد "6687" يتيماً بمختلف ولايات السودان.

كما تسلمت جميلة عبد الرازق محجوب ممثلة منظمة وابل الخير الخيرية، شيكاً مصرفياً بمبلغ 8 ملايين و256 ألفا و127 درهماً، عبارة عن قيمة كفالة أيتام من الهلال الأحمر الإماراتي لـ "2500" يتيم.