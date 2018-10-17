حمدان بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس وزراء كيرلا

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بقصر النخيل، يوم الأربعاء، بينارايي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، والوفد المرافق.

ورحب سموه، بفيجايان، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وولاية كيرلا.

وبحث الجانبان، العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها، وتبادل وجهات النظر، تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على استمرار توطيد العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون في المجالات كافة مع جمهورية الهند، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

وأوضح سموه، أن دولة الامارات قيادة وشعباً، تابعت باهتمام كبير الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها ولاية كيرلا الهندية، جراء السيول والفيضانات، وتفاعلت معها على الصعيدين الحكومي والشعبي، معرباً سموه عن استعداد هيئة الهلال لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لولاية كيرلا وشعبها.

من جانبه، قدم رئيس وزراء كيرلا شكره وتقديره، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب دولة الإمارات، على وقوفهم وتجاوبهم الإغاثي تجاه أزمة المتضررين من السيول والفيضانات، التي تعرضت لها ولاية كيرلا مؤخراً، وتسببت في مقتل حوالي 510 أشخاص، وتشريد ما يقرب من مليون و400 ألف شخص.

حضر اللقاء، سعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة عيسى حمد بو شهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.