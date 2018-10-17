عبد الله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية رومانيا

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تيودور ميليشكانو وزير خارجية جمهورية رومانيا.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا، والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر، تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة ميليشكانو، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع رومانيا، بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين في جميع المجالات.

من جانبه، أكد وزير خارجية جمهورية رومانيا، على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا، والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها، في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

ووقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وميليشكانو، اتفاقية بين حكومتي البلدين، بشأن حيازة البعثات الدبلوماسية للبلدين لحقوق ملكية الأرض.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد عبد الله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا.