الزيودي: فئة الشباب الأساس في تحقيق الأهداف المستقبلية

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تبذل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، جهوداً عدة لتحقيق استدامة الغذاء، من خلال نشر الوعي حول آليات الزراعة الحديثة والإنتاج والاستهلاك الغذائي المستدام بين جميع فئات المجتمع، وخاصةً بين أوساط الشباب.

وذكر معاليه، في كلمة له خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة للشباب، تزامناً مع اليوم العالمي للأغذية، الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام، تحت عنوان "غذاؤنا مستقبلنا"، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وسفارتي أستراليا وهولندا في الدولة، أن مستقبل الغذاء وتحقيق استدامته تعد قضية متشابكة وواسعة النطاق، لذا تعمل الوزارة عبر الإطلاق الدائم للمبادرات وتنظيم اللقاءات وورش العمل والاتفاقات، على تعزيز تضافر جهود القطاعات كافة لإحداث تقدم حقيقي، في سبيل تحقيق استدامة الغذاء، الأمر الذي يواكب أهداف رؤية الإمارات 2021.

وأشار معاليه إلى أن فئة الشباب تمثل الأساس في إمكانية تحقيق كافة الأهداف المستقبلية، لذا تركز الوزارة دائماً في جهودها على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مناقشة قضايا الاستدامة، والعمل من أجل المناخ وصناعة القرارات الخاصة بها، لافتاً إلى أن الوزارة وضمن استراتيجيتها واهتمامها بهذه الفئة أطلقت استراتيجية شباب الإمارات للمناخ 2018-2021، في أغسطس الماضي، لتعزيز هذه الجهود.

وأوضح معاليه أن تنظيم ورشة العمل يأتي ضمن هذا الإطار، إذ تسعى الوزارة من خلالها إلى تمكين الشباب من اتخاذ خطوات فعلية لحماية بيئتنا وصونها.

وركزت ورشة العمل على إشراك الشباب في جهود تطوير السياسات الحكومية المتعلقة بإدارة الأغذية، حيث شكلت منصة غير رسمية لتعزيز العلاقة مع ممثلي القطاع الأكاديمي والفكري والحكومي والخاص، بالإضافة على الطلبة والخريجين الإماراتيين والأستراليين والهولنديين.