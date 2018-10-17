حاكم أم القيوين يُعدل إنشاء دائرة التخطيط والمساحة

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القانون رقم 3 لسنة 2018، بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2007، بشأن إنشاء دائرة لتخطيط الأراضي ومساحتها.

ونص القانون، على أن يستبدل مسمى دائرة التخطيط والمساحة أينما ورد في القانون أعلاه، بمسمى "دائرة التخطيط العمراني"، وتضاف التعريفات التالية، ويكون لها المعاني والمدلولات والمفاهيم المبينة في هذا القانون، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك.

التخطيط: التخطيط العمراني والحضري، وما يستلزمه من عناصر لتنظيم الإسكان، وما يتعلق به من تطوير في المدن والضواحي والدراسات والمشروعات والرسومات، التي تعد لتحقيق تلك الغايات.

المساحة: إعداد بيانات طبيعية لأي أرض أو عقار في الموقع، ووضع العلامات المؤدية لذلك، سواء كان ذلك بمخططات يدوية أو تصويرية أو بالآلات أو أجهزة تقنية.

نظم المعلومات الجغرافية: جمع وصيانة وتخزين وتحليل وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية، وهذه الأنظمة تعمل على جمع وإدخال ومعالجة البيانات الوصفية، لأهداف محددة.

الطرق والبنية التحتية: اقتراح مشروعات الطرق، وإعداد المخططات الرئيسة والفرعية، والإشراف على وضع وتحديث الخطط التشغيلية لمشاريع الطرق والبنية التحتية، ومتابعة تنسيقها، واعتماد مسارات خطوط خدمات البنية التحتية .

دائرة التخطيط العمراني: الدائرة المنشاة بموجب القانون رقم 2 لـ 2007 والمعدل بهذا القانون.

تؤدي مهام التخطيط العمراني وفقاً للإجراءات والنظم المعمول بها، في القوانين والنظم المشار إليها، في ديباجة هذا القانون ووفقاً للائحة التنفيذية.

يستمر العمل باللائحة التنفيذية، ويصدر تحديثها رئيس المجلس التنفيذي.

يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.