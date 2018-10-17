حاكم عجمان يعزي ملك المغرب في ضحايا القطار

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية، إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا حادث خروج أحد القطارات، عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط.

وأعرب سموه، في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، للملك المغربي، في ضحايا الحادث الأليم، سائلاً المولى عز وجل، أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى ملك المغرب.