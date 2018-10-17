فاطمة بنت مبارك تستقبل رئيسة وزراء رومانيا

الشارقة 24 – وام:

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بقصر البحر، بعد ظهر الأربعاء، السيدة فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء الرومانية، والوفد المرافق لها.

استعرض اللقاء علاقات التعاون بين البلدين في مجال العمل النسائي والأسرة والطفل.

واطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضيفة البلاد على التقدم الكبير الذي أحرزته المرأة الإماراتية، وتقلدها أرفع المناصب في القطاعين العام والخاص، في ظل قيادة الدولة الحكيمة.

من جهتها، أشادت رئيسة الوزراء الرومانية بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، خاصةً ما يتعلق بالحركة النسائية في الدولة، وذلك بفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وحرصها على مشاركة المرأة في خدمة الوطن ومساهمتها في تطور ونهضة المجتمع.

حضر اللقاء عدد من الشيخات والمعالي الوزيرات والقيادات النسائية في الدولة.