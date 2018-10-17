محمد بن راشد يلتقي أعضاء منتخب الإمارات للمعاقين

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعضاء منتخب الإمارات للمعاقين، ورئيس وأعضاء مجلس اتحاد الإمارات للمعاقين، الذين أهدوا صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الإنجاز الكبير الذي حققوه في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، التي اختتمت منافستها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في 14 من أكتوبر الجاري.

وبارك سموه لشباب الوطن من لاعبين ولاعبات من ذوي الإعاقة، جهودهم ومثابرتهم من أجل تأكيدهم على أنهم جزء حيوي وفاعل في مجتمع الإمارات، قادرون على العطاء في شتى الميادين من أجل رفعة الوطن وإعلاء رايته في البطولات والمهرجانات الرياضية الدولية والإقليمية.

وهنأهم سموه على الانتصارات التي حققوها والميداليات الـ 11 التي حصدوها بجهودهم ومهاراتهم في البطولة الآسيوية " البارالمبية".

وحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعضاء المنتخب الوطني، على مواصلة السير بخطى ثابتة نحو العلا، والوصول إلى المراكز الأولى في جميع الرياضات والمنافسات، معرباً سموه عن ثقته بقدرة هؤلاء الشباب على تحقيق ذلك من خلال العزيمة وقوة الإرادة والمثابرة على التدرب واكتساب الخبرة واللياقة البدنية والروحية.

أعرب محمد بن فاضل الهاملي رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين، عن تقديرهم البالغ واعتزازهم بانتمائهم الوطني، وبالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهم في جميع المناسبات، معتبرين كلمات وتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نبراساً يهتدون بهديه، وحافزاً لشحذ هممهم وصقل مواهبهم وتفجير طاقاتهم، وصولاً إلى تحقيق مزيد من النجاح والإنجازات الرياضية وغيرها.

جاء ذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.