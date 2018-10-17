رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك المغرب

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره، بالقرب من العاصمة الرباط.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.