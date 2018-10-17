شباب تعز يرسمون لوحة بشرية فريدة لـ "الهلال" تقديراً لجهودها

الشارقة 24 – وام:

رسم أكثر من 400 شاب وفتاة من المتطوعين اليمنيين لوحة بشرية فريدة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملت عدداً من الرسائل باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لجهود "الهيئة" الإنسانية على الساحة اليمنية خاصة محافظة تعز، وذلك بالتزامن مع يوم الغذاء العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام.

وحمل الشباب المشاركون سلالاً غذائية على طول جبال المحصاب الواقعة غرب مدينة تعز وصولاً إلى المناطق المستهدفة من خلال سلسلة بشرية إنسانية تعد الأطول باليمن في إشارة واضحة إلى حصار ميليشيات الحوثي الجائر الذي تعاني منه مدينة تعز وريفها منذ سنوات، في إطار ممارساتها الإجرامية وإجراءاتها الإنسانية تجاه أبناء تعز خصوصاً والشعب اليمني عموماً.

وفي هذا الإطار وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1500 سلة غذائية، إضافة إلى السلع الأساسية على الأسر اليمنية غير القادرة وتلك الأشد احتياجًا في المناطق الريفية غرب مدينة تعز استفاد منها 10500 مواطن يمني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وجرى توزيع السلال الغذائية على أكثر المناطق تضرراً جراء حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وشملت "المحصاب والصرم والحاضر والمحور والحبيل ونجد قرانه والنخيب".

وأفاد إبراهيم الجبري ممثل السلطة المحلية في تعز بأن رسم شباب اليمن لوحة بشرية تمثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتعد الأطول في تاريخ اليمن يأتي تقديراً وعرفاناً بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به "الهيئة" لإغاثة أبناء محافظة تعز الذين يعانون نتيجة الحصار الجائر الذي فرضته ميليشيا الحوثي الانقلابية على المواطنين اليمنيين مع استمرار قصف أحيائهم السكنية واستهدافهم بالقنص.

بدورهم عبر المستفيدون من المساعدات الإنسانية عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر التي تتحدى الصعاب للوصول إلى مختلف المناطق التي تعاني جراء الوضع الإنساني الصعب الذي تسببت فيه ممارسات ميليشيا الحوثي.