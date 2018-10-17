"اللجنة العليا للتشريعات" تطلق البوابة التشريعية بمزايا مطوّرة

الشارقة 24:

كشفت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" عن "بوابة دبي التشريعية" التي تم تطويرها وإعادة تصميمها وفقاً لأعلى المقاييس العالمية في تصميم المواقع الإلكترونية، وسط إشادة واسعة من زوار "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، المقام حالياً تحت شعار "تجربة التمدّن المستقبلي".

وتستقطب البوابة الجديدة اهتماماً بالغاً كونها موقع بحث إلكتروني متطور يتضمن قاعدة بيانات شاملة لكافة التشريعات الصادرة في إمارة دبي في الفترة بين عامي 1961 و2018، ويتم تحديثه بشكل دوري عند صدور الجريدة الرسمية لحكومة دبي، ليمثل دفعة قوية لعجلة التحول الذكي ونقل وتعميق وتصدير المعرفة التشريعية، استناداً إلى ركائز قوامها الابتكار والتطور التكنولوجي.

وتمثل "بوابة دبي التشريعية" إضافة هامة لجهود الأمانة العامة في تطوير خدمات تشريعية ذكية ومبتكرة تصب في خدمة التوجّه الحكومي نحو الارتقاء بجودة الخدمات بما يواكب المتطلبات المستقبلية، تماشياً مع أهداف مبادرة "دبي 10x" في أن تسبق الإمارة مدن العالم بـ 10 سنوات.

وتم تزويد البوابة الجديدة بنظام ذكي من شأنه الارتقاء بأداء عملية البحث وتسهيل الوصول إلى حزمة من الخدمات التشريعية الذكية التي تضمن تجربة متكاملة لإسعاد الناس.