نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل تخريج دفعة عام زايد 2018 لخريجي جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بمقريها في أبوظبي والعين، والتي اشتملت على 360 طالباً وطالبة من برامج البكالوريوس والماجستير والدبلوم المهني في التدريس.

حضر الحفل، الذي أقيم الثلاثاء، في قصر الإمارات بأبوظبي - عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس العمداء، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إضافة إلى أهالي الخريجين وضيوفهم.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك الخريجين في كلمة له بهذه المناسبة على ما حققوه من نجاح، مشيراً إلى أنهم محظوظون لأنهم يتخرجون في "عام زايد الخير"، مؤكداً أن عليهم واجب ومسؤولية في التأكيد على المبادئ السامية، والقيم النبيلة، التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وحث معاليه الخريجين على أن يكونوا قوة دفع إيجابية لتحقيق مبادئ التسامح والتعايش والرخاء، والتنمية، والسلام، في المجتمع.

وسلم معالي وزير التسامح الشهادات للخريجين من مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية والتي تنوعت ما بين الهندسة، والصيدلة، والقانون، والتربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال، والاتصال والإعلام.