الإمارات توقع مذكرة مع "الأمم المتحدة الإنمائي" لضم مواهب جديدة

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من شأنها السماح لمواطني الدولة بالانضمام إلى الوكالة كموظفين بدوام كامل، في إطار برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقّع المذكرة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وأخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأفادت معالي ريم العاشمي بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتمتع بنطاق دولي استثنائي من خلال انتشاره في 170 دولة، بالإضافة إلى تاريخ طويل من الشراكة مع دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي، مضيفة أن برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين يتيح تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه ذكر السيد أكيم شتاينر أن برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين يمثل فرصة كبيرة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل مع المهنيين الشباب من جميع أنحاء العالم، معرباً عن ترحيبه بالشباب الإماراتيين لكي يصبحوا قادة المستقبل في مجال التنمية المستدامة.

ويتيح برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمختصين الشباب فرصة اكتساب الخبرة في مجال التعاون الإنمائي الدولي، إذ يعمل موظفو البرنامج في مكاتب الدول المشاركة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي المراكز الإقليمية، بالإضافة إلى المقر العام في نيويورك.

ويعمل الموظفون الفنيون المبتدئون تحت إشراف كبار الموظفين، على تقديم برامج الأمم المتحدة الإنمائية والتي تتنوع من مشاريع البنية التحتية للعزل المناخي في المحيط الهادئ، إلى إنشاء هويات رقمية في البلاد التي انتقلت إلى مرحلة بعد الصراع.

وتستمر وظائف برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين لمدة عامين، ويمكن التمديد بعدها لعام واحد وينضم لاحقاً العديد من المشاركين في البرنامج إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أساس طويل الأمد، أو يعودوا إلى بلدانهم للعمل في ميادين ذات صلة بالتنمية.

وستقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتيسير توظيف المواطنين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال عملية مقابلة تنافسية، والتي يمكن التقدم لها عبر موقعhttp://globalleaders.ae.