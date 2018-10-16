القبيسي تشارك في "عمومية الاتحاد البرلماني" بجنيف

الشارقة 24 – وام:

تشارك الإمارات في الدورة الـ 139 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، بوفد برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة ألقتها خلال فعاليات الدورة أن لدولة الإمارات دوراً محورياً في صنع السلام.

وقالت معاليها: "إذا كنا نتحدث عن محفزات السلام والتنمية، فإنه من الضروري إنهاء قضايا الاحتلال من خلال تسوية سلمية عادلة وشاملة للصراعات والنزاعات وفي مقدمتها الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وقضيتنا الأولى القضية الفلسطينية"، مشددة على التزام دولة الإمارات التاريخي بدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وعملها الإنساني وتقديم الدعم المباشر للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضافت القبيسي أن إيران تعمل على تقويض أمن المنطقة عبر نشر الفوضى والعنف والطائفية وامتد توغلها غير المسبوق إلى اليمن، مشيرة إلى ما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من إطلاق للصواريخ الباليستية من قبل الانقلابيين الحوثيين.

وأكدت أن أمن المنطقة مترابط وأمننا من أمن المملكة العربية السعودية، لذا جاء التحرك ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بهدف التخلص من الانقلاب الحوثي والتصدي للتوغل الإيراني.

وطالبت معاليها بضرورة التفرقة بين سلوك جماعات مسلحة وغير شرعية ترتكب انتهاكات جسيمة وأعمالاً إجرامية وتخريبية في اليمن كما يفعل الحوثيون وبين الإجراءات القانونية للتحالف العربي الذي تشكل بناء على طلب من الحكومة الشرعية اليمنية وهدفه إعادة الاستقرار عبر اتخاذ خطوات مدروسة تراعي الجوانب الانسانية وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن.

وتناقش الاجتماعات التي يحضرها 700 برلماني من مختلف دول العالم بينهم 43 رئيس برلمان، قضايا حقوق الإنسان والنزاعات الإقليمية والدولية والأزمات ومكافحة الإرهاب والتطرف وأهداف التنمية المستدامة والهجرة، فضلاً عن مناقشة دور البرلمانات في الاستجابة العاجلة لانتهاكات حقوق الإنسان وحرية المرأة ومشاركتها في العملية السياسية والمساواة بين الجنسين، فيما يجري نقاش عام حول القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي.