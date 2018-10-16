سفارة الدولة بالخرطوم تنظم ندوة "الإمارات وقيم التسامح"

الشارقة 24 – وام:

نظمت سفارة الدولة في جمهورية السودان، ندوة تحت عنوان "الإمارات العربية المتحدة وقيم التسامح"، ضمن أنشطتها احتفالاً بعام زايد.

تحدث في الندوة سعادة حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة في الخرطوم، والخبير الإعلامي على شمو، والدكتور عبد الله جمعة الحاج الباحث والأكاديمي والدبلوماسي الإماراتي السابق.

وأكد سعادة السفير الجنيبي خلال الندوة أن الإمارات حققت نتائج متميزة على الصعد كافة ورسخت قيماً نبيلة من بينها قيمة التسامح ونوه إلى أن سر نجاح النموذج الإماراتي استثماره في الإنسان.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أوضح سعادته أن الإمارات تعمل على تطوير علاقاتها مع الدول كافة، داعياً في الوقت نفسه إلى أهمية أن يقف الجميع متحدين ضد من يدعمون الإرهاب والتطرف.

من جهته، أشاد الخبير الإعلامي علي شمو بما تتمتع به الإمارات من قيم أصيلة من بينها قيمة التسامح، فيما أكد الدكتور عبدالله الحاج أن الإمارات تسير وفق خطى واضحة أساسها الاعتدال والوسطية و أنها لم تصل إلى هذه المرحلة من التطور إلا من خلال نشاط و عمل دؤوب بتوجيهات القيادة الرشيدة، لافتاً إلى الطابع الإنساني الذي يميز الإمارات و يتجلى في المساعدات الإنسانية للمحتاجين حول العالم.

وأكد الحضور تفرد دولة الإمارات وريادتها في المجالات كافة، مشيدين باستحداث منصب وزير التسامح كأول منصب من هذا النوع في المنطقة، وذلك تعبيراً عن الواقع الذي تعيشه الدولة باعتبارها حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان والتعددية الثقافية.