سيف بن زايد يزور جناح وزارة الداخلية السعودية بجيتكس

الشارقة 24 – وام:

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جناح وزارة الداخلية السعودية، بمعرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، بدورته الـ 38، المقامة حالياً بمركز دبي التجاري العالمي.

واطلع سموه، خلال الزيارة، على مختلف القطاعات المشاركة ضمن جناح الوزارة، والخدمات والتقنيات الذكية ومنصات التحول الرقمي الداعمة، لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

واستمع سموه، بحضور الدكتور أحمد بن جميل الميمان رئيس اللجنة الإشرافية المكلف بجناح وزارة الداخلية السعودية، إلى شرح عن أحدث الابتكارات التكنولوجية، التي تستخدمها قطاعاتها، بما في ذلك المنصات الوطنية التي يعمل عليها مركز المعلومات الوطني السعودي، مع قطاعات الدولة ومنصة التقنيات والأنظمة الأمنية.