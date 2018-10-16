سيف بن زايد يتفقد معرض "جيتكس "

الشارقة 24 – وام:

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الثلاثاء، معرض جيتكس للتقنية 2018، في دورته الـ 38، المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجول سموه في أرجاء المعرض، واطلع على ما تعرضه الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة في مجالات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والروبوتات والحوسبة السحابية وتقنية الجيل الخامس والتقنيات الناشئة، وعلى أحدث ما تقدمه الشركات العارضة من تقنيات وخدمات ذكية.

وتوقف سموه عند عدد من الأجنحة ومنصات كبريات الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في قطاع المعلوماتية وتقنياتها، حيث استمع سموه من المسؤولين والقائمين على هذه الأجنحة إلى شروح حول البرامج التقنية التي تنفذها في عالم المدن الذكية ومجالات الأمن والذكاء الاصطناعي.