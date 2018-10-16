أحمد بالهول: "منصة مدرسة" نقطة تحول في مسيرة التعليم

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، "منصة مدرسة"، يمثل نقطة تحول في مسيرة المنظومة التعليمية الموجهة لبناء قدرات الطلبة في العالم العربي، حيث إنها تعد بيئة معرفية غنية ذات مصادر علمية موثوقة.

وأوضح معاليه أن هذه المنظومة ستتجاوز الحدود بين الدول وستقرب المسافات لتصل إلى منزل كل طفل عربي وتعينه على النهل من مصادر المعرفة، مما سيشكل حافزاً للطلبة لمتابعة مسيرتهم الدراسية وتحصيلهم العلمي، مستفيدة من تقنيات المستقبل في خدمة أجيال المستقبل.