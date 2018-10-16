وزير التربية: "منصة مدرسة" ستشكل رافداً لأجيال المستقبل

الشارقة 24 – وام:

أشاد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، بالخطوة الرائدة التي تمثلت بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، منصة مدرسة للتعليم الإلكتروني، مشيراً إلى أن هذه المنصة ستشكل رافداً تعليمياً مميزاً لأجيال المستقبل، كونها تستوعب وتستهدف عشرات الملايين من المهتمين والطلبة والباحثين ورواد العلم وغيرهم.

وأضاف معاليه، أن هذه المبادرة التي تتضمن أحدث مناهج التعليم العالمية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وتضم كافة مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء مترجمة إلى اللغة العربية، سوف تشكل إضافة نوعية للمخزون المعرفي والعلمي في الوطن العربي.