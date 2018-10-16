الهلال يدشن بئر مياه ارتوازية بالجديد في المخا

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع بئر مياه ارتوازية، في منطقة الجديد بمديرية المخا في الساحل الغربي لليمن، في إطار مشروع حفر 23 بئراً، تعمل بالطاقة الشمسية على امتداد الساحل، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، والحد من انتشار الأمراض، ومكافحة انتشار الكوليرا.

وتهدف البئر الجديدة، التي تأتي ضمن مبادرة "سقيا الإمارات"، إلى توفير المياه النقية لأكثر من 7 آلاف مواطن يمني يومياً .

حضر الافتتاح، سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، ومحمد القمزي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، وعدد من المسؤولين اليمنيين، وسط فرحة كبيرة من الأهالي الذين احتشدوا بموقع الافتتاح احتفاء بهذه المناسبة.

في سياق متصل، اطلع وفد من هيئة الهلال برئاسة مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات على سير العمل في مشروع حفر 23 بئراً ارتوازية في الساحل الغربي لليمن التي ينفذها الهلال، ووقف على احتياجات الأهالي في مختلف القطاعات، للحد من تداعيات الظروف الإنسانية الراهنة جراء الأحداث في اليمن.

وأكد سعيد الكعبي، حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على متابعة إنجاز المشروع في الوقت المحدد، مشيداً بنسب الإنجاز حيث تتوالى الافتتاحات تباعاً.