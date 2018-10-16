هزاع بن زايد: محمد بن راشد رائد الإلهام والتنمية

الشارقة 24 – وام:

ثمن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منصة "مدرسة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، الثلاثاء.

ووصف سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنه رائد الإلهام والتنمية، معتبراً المنصة خطوة رائدة تؤكد أن المعرفة والعلوم بوابة استئناف الحضارة، مشيراً إلى مردودها الكبير والمؤثر في بناء العقول والأجيال.

وأضاف سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يصنع الفارق مجدداً، ليؤكد أن المعرفة والعلوم هي بوابة استئناف الحضارة والنهوض بالطلبة العرب نحو آفاق المستقبل، مبادرة مدرسة التي تضم 5000 فيديو تعليمي خطوة رائدة من رائد الإلهام والتنمية وسوف يكون مردودها كبيراً ومؤثراً في بناء عقول الأجيال.