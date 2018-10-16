"الهلال" يسلم مستشفى المخا شحنة مكملات غذائية

الشارقة 24 – وام:

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفى المخا العام شحنة من المكملات الغذائية موجهة لأطفال الساحل الغربي لليمن للحيلولة دون إصابتهم بسوء التغذية، وذلك ضمن برنامج غذائي شامل أطلقته الهيئة للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

تم تسليم المكملات الغذائية بحضور سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، ومحمد القمزي ممثل الهيئة في الساحل الغربي لليمن، والدكتور أمين الشاذلي مدير عام مستشفى المخا وعدد من الأطباء.

واطلع وفد الهيئة، خلال تفقده أقسام المستشفى، على احتياجاته الطبية إضافةً إلى الوقوف على متطلبات المرضى الضرورية وتلبيتها بشكل فوري وتقديم الدعم اللازم لهم بما يعزز قدراتهم على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة جراء الأحداث في اليمن، ووجه بتأهيل وصيانة عدد من المرافق الرئيسية في المستشفى بما يضمن استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين اليمنيين.