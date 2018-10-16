البواردي يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع وزيرة الدفاع الهندية

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، الثلاثاء، في العاصمة الهندية نيودلهي، نيرمالا سيثارامان وزيرة الدفاع الهندية، ضمن زيارة رسمية يقوم بها إلى الهند على رأس وفد من وزارة الدفاع، لبحث علاقات التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.

وقد بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب المستجدات الراهنة في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حولها.

وأكد معالي وزير دولة لشؤون الدفاع على العلاقات القوية التي تربط دولة الإمارات والهند، مبدياً تطلعه إلى تعزيزها وتطويرها.

من جانبها، رحّبت وزيرة الدفاع الهندية بزيارة معالي محمد بن أحمد البواردي، مشيدة بمستوى العلاقات بين البلدين.