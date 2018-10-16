الإمارات تشارك في فعاليات "الملتقى العربي لتفعيل الدور المجتمعي"

الشارقة 24:

شارك وفد الإمارات بتميز في عدة فعاليات خلال الملتقى العربي لتفعيل الدور المجتمعي لرواد الكشافة والمرشدات، والذي استضافته دولة الكويت الأسبوع الماضي، ولمدة 5 أيام، بالتعاون بين الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وجمعية الكشافة الكويتية تحت شعار "الرواد نبض الحياة".

وتوجه الحضور بكلمات الشكر والتقدير إلى سعادة حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي لتلبية الدعوة، وحضوره للمشاركة مع الأعضاء البرلمانيين العرب والخليجيين في الحلقة النقاشية.

وحضر الوفد الإماراتي برئاسة القائدة صالحة حبيب والأعضاء الرواد ر. غزالة همام، ور. حليمة الملا، ور. عبد الله المنصوري، ور. فاطمة الحوسني، ور. عائشة القايدي، وأيضاً ر. أمينة إبراهيم، ومن الاتحاد العربي للكشافة المصور الإماراتي الرائد محمد حسين.

وأوصى المشاركون في الملتقى العربي لتفعيل الدور المجتمعي لرواد الكشافة والمرشدات، بضرورة تعريف المجتمعات برواد الكشافة والمرشدات، من خلال دعوة رجال الإعلام للمشاركة في الأنشطة التي يقوم بها الرواد، وكذلك ضرورة تنشيط برنامج تبادل الزيارات بين رابطات الدول العربية، وأيضاً أهمية اختيار المشاريع التي تخدم المجتمع مع مراعاة الفروق المادية والمجتمعية بين البلدان العربية.

ودعا الملتقى إلى التخطيط لمشروع موحد للرابطات بأهداف محددة من قبل الاتحاد العربي، إلى جانب الاستمرار بمشروع نبض الحياة، ومن التوصيات أيضاً الاحتفال بيوم الرائد العربي في 7 ديسمبر من كل عام، واختيار برنامج يحتفل به الرواد سنوياً، بالإضافة إلى العمل على إبراز الدور الإيجابي للرواد في الخدمة التطوعية والتنموية، من خلال تنظيم أنشطة مختلفة في هذا المجال.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين، ورئيس جمعية الكشافة الكويتية عبد الله الطريجي، أهمية الملتقى في تمتين أواصر الصداقة واكتساب المهارات وتبادل الخبرات في كل ما من شأنه رفع وتطوير أداء رواد الحركة الكشفية الخليجية والعربية على كافة المستويات.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد بن ثاني الدوسري عضو اللجنة التنفيذية لرواد كشافة العرب وأمين عام رواد كشافة ومرشدات الإمارات، باستضافة الكويت لأنشطة الاتحاد العربي للكشافة، لإيمانها بمصلحة الحركة الكشفية ومنظومة الرواد، مشيراً إلى ما قدمته دولة الكويت في ظل قيادة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لكل المجتمعات في العالم من مآثر إنسانية ومساعدات في السلم والحرب.

وتضمن الملتقى العربي لتفعيل الدور المجتمعي لرواد الكشافة والمرشدات برنامجاً مكثفاً من الأنشطة والفعاليات التي امتدت لخمسة أيام متواصلة، وشملت جلسات عمل وورش وعروض لمشاريع وتجارب في الروابط الكشفية العربية، إلى جانب التعرف على المؤسسات الخيرية المشهورة وملاكها.