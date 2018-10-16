محمد بن راشد يستقبل رئيسة الوزراء الرومانية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بقصر سموه في زعبيل، الثلاثاء، فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء الرومانية والوفد المرافق.

وقد رحب سموه في بداية اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضيفة البلاد والوفد الوزاري الرفيع المرافق لها، مؤكداً سموه على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب سموه خلال تجاذبه ورئيسة الوزراء الرومانية أطراف الحديث، عن ثقته بأن تسفر زيارتها الأولى إلى دولة الإمارات عن نتائج طيبة تمهد لمد جسور جديدة بين البلدين تسهم في تحقيق تقارب أوسع فيما بينهما على مختلف المستويات.