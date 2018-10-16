"الدفاع" تنظم مؤتمر "القادة لحروب القرن الـ 21"

الشارقة 24 – وام:

تنظم وزارة الدفاع يومي 24 و25 أكتوبر الجاري مؤتمرها السنوي "القادة لحروب القرن الواحد والعشرين"، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الدفاع الوطني في عصر الابتكار التكنولوجي"، بحضور ومشاركة أكثر من 700 من كبار القادة والخبراء والمتخصصين والأكاديميين المدنيين والعسكريين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وتعقد جلسات اليوم الأول للمؤتمر في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بينما تعقد جلسات اليوم الثاني بمقر أكاديمية ربدان في أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة الدفاع، الثلاثاء، في واحة الكرامة في أبوظبي للإعلان عن أجندة فعاليات المؤتمر، بحضور الدكتور إسماعيل البلوشي المتحدث الرسمي للمؤتمر وممثلي وسائل الإعلام المحلية، وجاء اختيار واحة الكرامة للإعلان عن فعاليات المؤتمر انطلاقاً من كونها رمزاً لتضحية أبناء الوطن في ميادين الحق والواجب.

وأكد الدكتور إسماعيل البلوشي المتحدث الرسمي لمؤتمر وزارة الدفاع، أن المؤتمر يأتي ضمن سياق التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجال الابتكار والتكنولوجيا المختلفة، وكون العديد من الابتكارات التي بدأت تظهر في العصر الحديث أصبحت تحدث تأثيراً عميقاً في تغيير الأسس والمبادئ والاتجاهات في المجالات التي تظهر فيها بما في ذلك مجالات الأمن والدفاع.