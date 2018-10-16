الهاملي يبحث العلاقات مع سفير البحرين لدى الإمارات

الشارقة 24:

التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد، الإثنين، في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي التأكيد على عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون الثنائي والتنسيق في مجالات العمل وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وسوق العمل الخليجي.

حضر اللقاء الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.