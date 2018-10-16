سفير الدولة في الأردن: الإمارات تحرص على تعزيز الأمن الغذائي

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، حرص دولة الإمارات على النهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي بشكل عام، ودعم وتطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور الأردنية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الشامسي، في تصريح بمناسبة انطلاق المهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية في عمان، خلال الفترة من 21 - 23 أكتوبر الجاري، أن المهرجان يأتي بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، واحتفاءً بعام زايد.

ونوه إلى جهود الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التي تعمل ضمن أهدافها الاستراتيجية على تطوير قطاع النخيل في الأردن، عبر تنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور، بالتعاون مع وزارة الزراعة و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، إلى جانب الشبكة الدولية للنخيل والمركز الدولي للزراعة الملحية وجمعية التمور الأردنية، وجمعية أصدقاء النخلة في الإمارات، بالتنسيق مع سفارة الدولة في عمان التي لم تألوا جهداً في تقديم جميع التسهيلات والدعم لضمان نجاح برامج التنمية بالأردن وتحقيق أهدافها السامية.

وأكد عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى التطور الملموس الذي يشهده قطاع زراعة وإنتاج التمور الأردنية، وخصوصاً تمور المجهول في مناطق وادي الأردن، إذ يقدر إنتاج المملكة منها حوالي 14% من الإنتاج العالمي.