الإسعاف الوطني يربط غرفة عملياته إلكترونياً بغرف وزارة الداخلية

الشارقة 24 – وام:

أطلق الإسعاف الوطني خطة التطوير الشامل لغرفة عملياته، ليرتبط إلكترونياً بنظام إدارة البلاغات الذكية لغرف عمليات قطاع الطوارئ والأزمات في وزارة الداخلية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2018، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً للتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، وتحقيقاً لمؤشر زمن الاستجابة للحالات الطارئة، باستخدام أحدث التقنيات في العمل الإسعافي، للارتقاء بمستوى الخدمة الإسعافية المقدمة في الدولة، بما يتماشى مع توجه دولة الإمارات بتبنيها لأحدث التقنيات والحلول الذكية في تقديم الخدمات.

وستتولى مجموعة المدينة الآمنة - التي تعد مركزاً معلوماتياً متطوراً - عملية التطوير الشامل لغرفة عمليات الإسعاف الوطني وربطها بنظام إدارة البلاغات الذكية لقطاع الطوارئ والأزمات في وزارة الداخلية.

وستستخدم غرفة العمليات أحدث إصدارات نظام إدارة العمليات الإسعافية الإلكتروني إلى جانب تحديث كامل لكل الأدوات والأجهزة بالتكنولوجيا المستخدمة، وتوظيف أحدث الأنظمة المعلوماتية والتقنيات الذكية، بما يلبي احتياجات القطاع الإسعافي، ويعزز من فعالية إدارة البلاغات، وتنسيق العمليات والعمل التكاملي مع الشركاء، وتحريك الموارد الإسعافية بما يشمل الطواقم وأسطول الإسعاف البري والجوي.

وأفاد المهندس حسين الحارثي رئيس مجلس إدارة الإسعاف الوطني بأن هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها بالتزامن مع أسبوع جيتكس للتقنية، تأتي في إطار الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق مؤشر الاستجابة وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات.

من جهته أكد أحمد صالح الهاجري المدير التنفيذي في الإسعاف الوطني أن تطوير غرفة العمليات الذي تنفذه مجموعة المدينة الآمنة يرتقي بمنظومة إدارة العمليات والبلاغات الطارئة، ويصب في مصلحة تسريع زمن الاستجابة والتوزيع الذكي للموارد الإسعافية حسب الأولوية، بما يعزز الخدمات التي يقدمها الإسعاف الوطني في المناطق الشمالية ومناطق عمله الأخرى بالدولة، لتحقيق رسالته في تقديم أفضل الخدمات الإسعافية على مستوى المنطقة.