وفاة سائق وإصابة 6 بحادثين في أبوظبي

الشارقة 24:

توفي سائق "ريكفري" في حادث تصادم بين ثلاث مركبات، فيما لحقت بـ 6 أشخاص إصابات بسيطة في حادث تصادم آخر بين 4 مركبات على طريق المطار بأبوظبي.

وأكد المقدم الدكتور عبد الله يوسف السويدي نائب مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادثين إلى الانشغال عن الطريق أثناء القيادة وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

ودعا السويدي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والوقوف في مكان مناسب لا يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، وعدم الانشغال أثناء القيادة، واختيار المكان المناسب للوقوف في حالات الطوارئ تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وطالب السويدي بعدم التجمهر في أماكن الحوادث، وبضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والإنقاذ لتتمكن من الوصول إلى موقع الحادث والقيام بمهامها على وجه السرعة.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغين، بوقوع الحادثين مساء الإثنين، حيث قامت الجهات المختصة في شرطة أبوظبي بتأمين الموقع، وتخطيط الحادثين، ونقل المصابين إلى المستشفى.